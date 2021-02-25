Тодоренко рассказала о кризисе в отношениях с Топаловым после рождения сына

Москва, 25 февраля. Телеведущая Регина Тодоренко призналась, что после рождения ребенка они с певцом Владом Топаловым стали часто ругаться. Звездной паре даже пришлось обратиться к психологу.

Тодоренко и Топалова называют одной из самых образцовых пар в российском шоу-бизнесе — они в браке уже три года и воспитывают сына Майкла. Однако, как оказалось, в отношениях супругов не всегда все было гладко. По словам звезды шоу «Орел и решка», еще в начале романа ей с Топаловым пришлось немало поработать над собой. Тодоренко объясняет, что никогда не относилась к числу послушных девушек, а у ее возлюбленного лидерский характер — отсюда и бесконечные конфликты.

Однако настоящий кризис в отношениях наступил после рождения ребенка. Никто из звезд не намерен был уступать, хотел воспитать наследника по-своему.

«Еще год назад мы очень ругались, потому что взгляды были разными. Считаю, что это нормально, ведь все идет из семьи. У Влада воспитание его родителей, у меня — моих. Естественно, что мы никак не могли сойтись, прийти к консенсусу», — поделилась телеведущая в интервью wday.ru.

По признанию Тодоренко, в какой-то момент она всерьез опасалась развода. Однако супруги не стали так просто сдаваться и решили сохранить семью. Пара пошла на курсы для молодых родителей и записалась к психотерапевту.

В ходе длительных разговоров они решили, что каждый должен вносить свой вклад в воспитание сына. Когда ребенком занимается один супруг, другой ни во что не вмешивается. Если же взгляды расходятся, то пара пытается договориться не на глазах у малыша.

Недавно двухлетний Майкл сильно напугал звездных родителей во время празднования Дня всех влюбленных. Топалову и Тодоренко пришлось везти сына в больницу.