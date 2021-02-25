Шведская армия обеспечит призывниц бесплатными средствами женской интимной гигиены

Стокгольм, 25 февраля. Тампоны и прокладки стали обязательным атрибутом оснащения призывниц-женщин в Вооруженных силах Швеции.

Вооруженные силы Швеции сообщили, что за 2020 год женщины составили 17% от общего количества военнослужащих. К 2025 году Стокгольм намерен увеличить эту цифру до 30%. В ведомстве считают, что бывают разные боевые ситуации, задачи или погодные условия, которые требуют концентрации, поэтому ничего не должно мешать женщинам выполнять боевые задачи в любой день цикла. В связи с этим Вооруженные силы Швеции ввели прокладки и тампоны в обязательное оснащение военнослужащих женщин.

Такое решение Швеция подсмотрела у Шотландии, где впервые в истории приняли закон, согласно которому средства интимной гигиены теперь будут предоставляться женщинам бесплатно.

Ранее ФАН писал, что капитан 1-го ранга, глава Кронштадтского района Санкт-Петербурга Олег Довганюк рассказал о женской военной службе в России. Он уточнил, что сейчас в армии России для девушек доступны практически все воинские специальности. Помимо этого, он рассказал, чем отличается российские женские войска от иностранных.