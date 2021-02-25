Беглый уголовник угодил в «медовую ловушку» сотрудников ФСИН в Свердловской области

Екатеринбург, 25 февраля. Сотрудники ФСИН задержали осужденного за кражу свердловчанина. Его подвели любовь к соцсетям и жажда женского внимания.

Злоумышленник ранее предстал перед судом за кражу телефона. Вора приговорили к исправительным работам с удержанием 5-процентного размера доходов. Преступник затем поспешил сбежать от надзора уголовно-исполнительной инспекции, сообщало URA.RU.

Работая над поимкой беглеца, сотрудники ФСИН изучили публикации в соцсетях. Им попались ролики в TikTok и «ВКонтакте», которые выкладывал преступник. Ему стали писать от имени вымышленной девушки. Спустя месяц после переписки он пригласил даму к себе домой в село Некрасово. Вместо романтики его ждало задержание. Фигурант теперь получит полгода колонии.