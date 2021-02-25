Подкаст «ФАН повсюду»: почему Пашинян выступает против армии

Ситуация в Ереване остается напряженной, исход противостояния премьер-министра Армении Никола Пашиняна с военным руководством страны пока неясен. В подкасте «ФАН повсюду» военный корреспондент ANNA-News Александр Харченко, который недавно вернулся из Армении, рассказывает о реальном распределении сил и положении дел в этой стране.

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В выпуске:

Как распределены мнения о Пашиняне в разных регионах Армении?

Как Пашинян зачищал неугодных из «старой гвардии»

Пророссийские митинги в Ереване: раньше было лучше!

Для начала кровавого хаоса в Армении достаточно одного выстрела?

Кто является лидером протестов?

Какие территории Армения потеряет в случае хаоса?

Как ведут себя внешние силы?