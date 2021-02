Samsung раскрыла внешний вид и дату появления в продаже Galaxy M62

Сеул, 25 февраля. Южнокорейская компания Samsung показала новый смартфон Galaxy M62, который планирует выпустить в продажу уже 3 марта.

Компания опубликовала несколько анонсов, раскрывающих некоторые технические характеристики и внешний вид новой модели. Кроме того, Samsung подтвердила через Facebook, что Galaxy M62 скоро прибудет в Малайзию.

Известно, что модель оснастили емким аккумулятором на семь тысяч мАч. По некоторым данным, новинка полностью копирует особенности анонсированного ранее Galaxy F62. Эта модель оснащена 6,7-дюймовым Super AMOLED дисплеем, четырехмодульной камерой, а работать будет на базе Exynos 9825.

Galaxy M62 will debut outside India next week as a rebadged Galaxy F62 https://t.co/F9IYiksTd4