Уполномоченный по правам ребенка Волынец призвала вернуть оценку за поведение

Москва, 25 февраля. Руководитель национального родительского комитета, уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец объяснила, как противостоять школьным хулиганам, на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Есть два вида конфликтов: между школьниками, когда между ними происходят какие-то недопонимания, или же когда есть один школьник — гиперактивный или, напротив, с дефицитом внимания, хулиган, который портит жизнь всем остальным. К сожалению или к счастью, закон не предусматривает оставления такого ребенка на второй год. Выгнать такого ребенка из школы тоже нельзя. Более того, у нас активно продвигается инклюзия, то есть в том числе совместное обучение детей с ментальными отклонениями и детей без таковых», — пояснила Волынец.

По словам уполномоченного по правам ребенка, такая проблема становится серьезной для класса и даже школы, поскольку учителя не могут нормально работать, а дети — учиться, однако на самом деле управа на хулиганов есть.

«Есть ряд заболеваний ментального типа, при которых школа может настаивать на том, чтобы данный ребенок обучался либо на индивидуальном формате, либо это может быть семейное образование. Впрочем, на практике добиться этого решения очень сложно», — поделилась Волынец.

По ее словам, трудный ребенок сам является жертвой внутрисемейного конфликта. Однако существует алгоритм, по которому проблему сосуществования с трудным ребенком в одном классе можно решить. Уполномоченный по правам ребенка отметила, что сейчас родители подписывают добровольное согласие, чтобы с ребенком работал психолог.

«Родители должны все претензии оформлять в письменном виде, направлять их на имя руководителя школы с требованием оградить детей от данного ученика. После этого руководитель школы вправе инициировать медиацию для решения конфликта. Нужно понимать, просто хулиганство это или какое-то серьезное отклонение ментального характера, потому что такой ребенок может быть социально опасен. Тогда вопрос может решаться в судебном порядке. Но, конечно, лучше этого не дожидаться», — заявила Волынец.

Уполномоченный по правам ребенка напомнила, что раньше существовала оценка за поведение, и даже если по всем предметам у ученика стояло «отлично», а по поведению — «два», он не считался настоящим отличником. Волынец с сожалением констатировала, что у учителя практически нет возможности защитить себя, не прибегая к рукоприкладству.

«Бить детей, конечно, нельзя. Это относится не только к учителям, но и тренерам секций, а также и родителям. К сожалению, у учителя очень мало инструментов, чтобы поставить ребенка на место. Думаю, что даже появление некоей школьной полиции приведет к тому, что мы просто погрязнем в разборках», — прокомментировала Волынец.

Ранее ФАН рассказывал, что российские школьники выбрали в качестве героев своих родителей.