Три уникальные выставки в Петербурге расскажут о Кронштадтском восстании. ФАН-ТВ

Историю нужно помнить, чтобы не повторять ошибок в настоящем. Уникальный проект «Кронштадтский лед» станет в этом смысле новой точкой притяжения для петербуржцев и туристов. В его организации приняли участие Государственный музей политической истории и Военно-медицинский музей.

Три выставки — три страницы истории, каждая из которых расскажет о событиях Кронштадтского восстания весной 1921 года. «Свои против своих» или «красные против красных» — так историки пишут о восстании. 100 лет назад 14 тысяч моряков и рабочих выступили против власти коммунистов. Они поддержали гражданские свободы, призывали признать политические партии и провести новые выборы в Советы.

«Кронштадтские события. Они были трагическими для всех участников: и на то время победивших, и проигравших, обороняющихся. Восстание затронуло жизни всех жителей Кронштадта. До сих пор эта тема носит как политический, так и идеологический характер. Главное, чтобы она не разделяла наше общество. Такая выставка, где представлены документы без оценки — фотодокументы, документы архивные — показывает все события так, как они происходили», — подчеркнул глава администрации Кронштадтского района Олег Довганюк.

Выставка «Кронштадтское восстание. Март 1921 года» показывает отчасти философский, но честный взгляд с обеих сторон баррикад. Здесь можно увидеть архивные фотографии, агитплакаты и документы без трактовки, многие из которых «увидели свет» впервые. Выставка не случайно расположена в Музее истории Кронштадта: рядом находится Якорная площадь — свидетель событий того года.

«Здесь против власти большевиков сражались те самые матросы Кронштадта, которые в 1917 году стали одной из движущих сил революции в Петрограде, те, которых Троцкий называл гордостью революции. Именно эти люди пошли против той власти большевиков, которую они увидели. Они пошли защищать те ценности революции, за которые они боролись. И очень хорошо, что здесь мы можем увидеть настоящую историю, которая скрывалась до 90-х годов», — рассказал глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.

Чтобы еще глубже окунуться в атмосферу событий столетней давности, стоит перейти в другой зал. Выставка «Жизнь и судьба семьи Ламановых» рассказывает о судьбе двух братьев, оказавшихся на противоположных политических берегах. Взгляды Петра и Анатолия Ламановых были определены в 1917 году, но 1921 год разделил братьев. После восстания Анатолий был расстрелян, а его сын Аполлон — сослан в ГУЛАГ как наследник врага народа.

Перемещаемся в самую западную точку Кронштадта. Форт Риф, он же — Александровская батарея. Выставка «Нас бросала молодость на кронштадтский лед» — третий пазл проекта. Инсталляции и мультимедийные технологии рассказывают об обстановке в стране накануне 1921 года, причинах драматических событий и о самих боевых действиях.

В этом году город-крепость и база Балтийского флота Кронштадт отметит 317-летие. По сложившейся традиции День города празднуют 18 мая. К этой дате, согласно указу президента России, планируют установить памятник, посвященный событиям Кронштадтского восстания — дань исторической памяти и справедливости.

Для справки:

Выставка «Кронштадтское восстание. Март 1921 года» будет работать с 25 февраля по 25 апреля года в Музее истории Кронштадта (пл. Якорная, д. 2А).

Выставка «Жизнь и судьба семьи Ламановых» будет работать с 25 февраля по 25 марта 2021 года в Музее истории Кронштадта (пл. Якорная, д. 2А).

Выставка «Нас бросала молодость на кронштадтский лед…» будет работать с 25 февраля по 31 декабря 2021 года на форте «Риф» (Кронштадтское шоссе, д. 74).