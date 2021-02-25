Российские геймеры не смогут приобрести видеокарту GeForce RTX 3060 по цене в $330

Москва, 25 февраля. В Америке уже начались продажи новой видеокарты RTX 3060 от компании NVIDIA. В ряде магазинов устройство можно увидеть с рекомендованной ценной — 330 долларов.

На российском рынке видеокарта официально не поступила в продажу, однако перекупщики уже вовсю предлагают новинку, но по очень завышенной цене. Российским геймерам предлагают приобрести GeForce RTX 3060 за 70-100 тысяч рублей. В сетевых магазинах техники тоже начали принимать предзаказы на видеокарту, однако и здесь стоимость завышена в несколько раз.

Компания NVIDIA рекомендовала продавать видеокарту за 329,99 долларов, что по текущему курсу примерно 24,5 тысячи рублей. На американских рынках большинство магазинов продают устройство именно за такую цену. Однако в России минимальная стоимость GeForce RTX 3060 составляет 69 тысяч рублей.

Карты появятся в розничных магазинах 25 февраля. Скорее всего россияне смогут приобрести GeForce RTX 3060 только по завышенной цене, которая вызвана интересом майнеров к новому продукту NVIDIA. Чтобы урегулировать ситуацию компания начала разработку специального драйвера, замедляющего видеокарты GeForce RTX 3060 при обнаружении алгоритмов майнинга. Скорее всего, как и предыдущую модель, GeForce RTX 3060 ждет дефицит на рынке.