Пингвины побывали в Брянском музее и зарядились позитивом

Брянск, 25 февраля. Нелетающие морские птицы прогулялись по художественному музею вместе с жителями города. Необычных гостей звали Цаца и Люба.

Пингвины из цирка зашли в культурное учреждение в сопровождении своей дрессировщицы, чтобы полюбоваться произведениями искусства и показать себя. Их наставница рассказала, что такая прогулка была необходима животным, чтобы получить позитивные эмоции в период пандемии коронавируса.

Старшая птица — пингвин Гумбольдта. Она родилась в Московском зоопарке. Вторая пингвиниха — африканская чернолапая, ей около десяти лет, она родилась в Африке, откуда ее привезли в питомник.

ФАН сообщал, что зоозащитники в Приморье выхаживают брошенного медвежонка.