«Исторический удар по наркотрафику»: в ЕС изъяли 23 тонны кокаина из Южной Америки

Гамбург, 25 февраля. Немецкие таможенники нашли 16 тонн чистого кокаина в порту Гамбурга. Еще 7 тонн пасты были изъяты правоохранительными органами в порту Антверпена в Бельгии. Об этом сообщает Infobae.

Наркотики, изъятые в Гамбурге, были отправлены в Европу в пяти контейнерах из Парагвая. Преступники спрятали кокаин в 1700 банок со строительным материалом для наполнения стен. Груз наркотиков был доставлен в Гамбург в начале месяца на сухогрузе, который прибыл из уругвайского порта Монтевидео, которым пользуются компании из Парагвая. Немецкие таможенники уже начали проверку всех грузов, прибывших в Германию из страны.

«Это самое крупное количество кокаина, когда-либо конфискованное в Европе, и одно из самых крупных изъятий наркотиков в рамках одной операции», — заявили представители немецкой таможни.

Investigators uncovered a total of 23 metric tons of cocaine with a street value of billions of euros in a cross-European drugs bust, German customs said.@PriyankaSh25 gets you more details pic.twitter.com/DSj7J9drQc — WION (@WIONews) February 25, 2021

Бельгийские пограничники нашли 7,2 тонн кокаиновой пасты в на корабле из Панамы, в контейнере, заполненном деревянными блоками. Обе партии ожидали переправки в Нидерланды, страну, где ежегодно потребляется наибольшее количество кокаина во всей Европе. Полиция Нидерландов уже сообщила о задержании 28-летнего жителя Флаардингена, который подозревается в организации наркотрафика.

Huge seizure of 23 mt (!!) cocaine in containers at Hamburg & Antwerp ports!



German police seized 16 mt concealed in tins of wall filler across 5 containers from Paraguay.



Dutch police seized 7.2 mt hidden in container of wooden blocks from Panama.https://t.co/A2RzVE2dfo pic.twitter.com/GnGLtftAG4 — Jason Eligh (@JasonEligh) February 24, 2021

Представители парагвайского национального секретариата по борьбе с наркотиками заявили, что находятся в контакте с немецкими властями и начали полномасштабное расследование произошедшего.

BBC утверждает, что кокаин через Парагвай могут вывозить члены бразильских картелей Первая столичная команда и Красная команда. Они закупают наркотики в Перу и Боливии и переправляют их в Европу. В последние несколько лет Парагвай стал крупнейшим перевалочным хабом бразильских наркоторговцев. Портами Панамы чаще пользуются наркокартели из Колумбии, которая является мировым лидером по производству кокаина.





Общая рыночная стоимость обеих изъятых партий наркотиков может достигать пяти миллиардов евро. Сотрудники немецкого порта побили рекорд таможни Антверпена, которая нашла 11 тонн кокаина из Парагвая в октябре 2020 года. За весь прошлый год в странах Европейского союза были изъяты 102 тонны кокаиновой пасты, произведенной в Латинской Америке.