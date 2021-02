«Исторический удар по наркотрафику»: в ЕС изъяли 23 тонны кокаина из Южной Америки

Гамбург, 25 февраля. Немецкие таможенники нашли 16 тонн чистого кокаина в порту Гамбурга. Еще 7 тонн пасты были изъяты правоохранительными органами в порту Антверпена в Бельгии. Об этом сообщает Infobae.

Наркотики, изъятые в Гамбурге, были отправлены в Европу в пяти контейнерах из Парагвая. Преступники спрятали кокаин в 1700 банок со строительным материалом для наполнения стен. Груз наркотиков был доставлен в Гамбург в начале месяца на сухогрузе, который прибыл из уругвайского порта Монтевидео, которым пользуются компании из Парагвая. Немецкие таможенники уже начали проверку всех грузов, прибывших в Германию из страны.

Investigators uncovered a total of 23 metric tons of cocaine with a street value of billions of euros in a cross-European drugs bust, German customs said.@PriyankaSh25 gets you more details pic.twitter.com/DSj7J9drQc