Чебоксарец зарезал заступившегося за девушку свидетеля и получил 18 лет колонии

Чебоксары, 25 февраля. Суд приговорил горожанина к 18 годам колонии строго режима. Душегуб расправился с мужчиной, который заступился за девушку.

В ходе разбирательства установлено, что в темное время суток возле дома пьяный злоумышленник пристал к двум женщинам. После оскорблений он стал кидать в них пустые бутылки. Одну из девушек он начал преследовать, на ее крики подбежал потерпевший, который попытался пресечь агрессию преступника.

У злоумышленника при себе были ножи, которыми он и расправился с жертвой. Душегуб пытался сбежать, но его смог обезвредить другой свидетель, едва не получив от пьяного подсудимого ножом в шею.

Следующие 18 лет убийца проведет в колонии, вдове горожанина, который ценою жизни защитил девушку, вручили медаль от Следственного комитета.

В Кемерово стражи порядка проявили халатность и не отреагировали на сообщение о драке и крики женщины. Потасовка в итоге закончилась убийством, сообщал ФАН.