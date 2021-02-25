Заседание парламента Армении сорвалось

Ереван, 25 февраля. Внеочередное заседание парламента Армении не состоялось по причине отсутствия депутатов от правящего блока «Мой шаг», заявила оппозиционный депутат Ивета Тоноян.

Заседание было инициировано оппозицией для обсуждения внутриполитической ситуации. Однако депутаты от власти не приняли участие в собрании.

Ивета Тоноян призвала президента Армена Саркисяна не подписывать предложение премьера Никола Пашиняна об увольнении начальника Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна.

«Вооруженные силы защищали и продолжают защищать интересы народа», — подчеркнула депутат от оппозиции.

Участники акции протеста на проспекте Баграмяна в Ереване соорудили баррикады из скамеек и мусорных баков. Городская магистраль в настоящий момент перекрыта. Протестующие заявляют, что готовы провести рядом со зданием парламента всю ночь.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее проинформировал о ситуации в стране президента России Владимира Путина. Перед этим состоялись телефонные переговоры министров обороны двух стран.