Пентагон начнет вычислять экстремистов среди военнослужащих ВС США

Вашингтон, 25 февраля. Министерство обороны США выпустило доклад о нахождении в рядах военных приверженцев расового превосходства. Об этом сообщили в военном ведомстве.

В документе рассказывается, как можно определить приверженцев крайне правых идей по татуировкам и символике. В то же время Минобороны США особенно обеспокоено попытками экстремистских группировок привлечь в свои ряды военных.

Основанием для этого доклада изначально послужили беспорядки, произошедшие 6 января на территории Конгресса США. В то время группа якобы сторонников 45-го президента Дональда Трампа пыталась помешать утверждению результатов выборов главы Соединенных Штатов. Следует отметить, что среди задержанных за участие в незаконной операции оказалось немало бывших и действующих военнослужащих.

В докладе Пентагона содержится ряд рекомендаций о том, как можно использовать спецслужбы для отслеживания новобранцев на наличие связи с экстремистами.

Ранее стало известно, что двое высокопоставленных чиновников ВС США посетят североафриканское государство накануне многонациональных военных учений.