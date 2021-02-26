Духовник Алексея Балабанова: «Он всю жизнь прожил в страдании»

Корреспондент ФАН поговорил со священником, духовным наставником режиссера Алексея Балабанова, отцом Рафаилом (Симаковым). Режиссеру 25 февраля исполнилось бы 62 года. До сих пор Рафаил помнит Балабанова, который то и дело приезжал к нему в Ярославскую область. История знакомства священника и Алексея началась в 2007 году, за год-полтора до выхода фильма «Морфий». До сих пор Рафаил вспоминает, как режиссер «родился в муках и всю жизнь прожил в мучении».

Советский и российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер Алексей Балабанов родился в Свердловске (ныне Екатеринбург). В детстве он тянулся к другим странам, грезил о путешествиях, именно это и подтолкнуло его к изучению иностранных языков.

После двух лет службы в армии в 1983 году отец Октябрин Балабанов устроил сына ассистентом режиссера к себе на студию, в те годы он был главным редактором объединения научно-популярного кино на Свердловской киностудии. Позже в этом городе родилось совершенно новое направление в рок-музыке, которое олицетворяла группа «Наутилус Помпилиус». Балабанова связывала тесная дружба с этими музыкантами, и он не раз вставлял их саундтреки в свои картины.

Он дебютировал как режиссер в 1985 году, а уже в 1990-м Алексей закончил обучение на режиссерском отделении Высших курсов по подготовке режиссеров и сценаристов.

Спустя три года после своего первого фильма «Раньше было другое время», снятого в 1987 году, Балабанов переехал в Петербург, и решил всерьез заняться большими проектами. В середине 90-х годов имя Балабанова уже было хорошо известно творческой элите Санкт-Петербурга. В 1997 году он узнал, что такое настоящая слава. И в этом же году режиссер выпустил свою культовую картину «Брат», которая была награждена Гран-при на кинофестивале «Кинотавр».

После этого фильма он снял еще несколько известных фильмов, которые удостоились наград. Например, проект «Про уродов и людей» получил «Нику» и звание культового проекта во всех постсоветских республиках.

— Алексею Балабанову 25 февраля исполнилось бы 62 года, можете вспомнить, каким он был человеком?

Я сегодня в церкви не служу, но в течение дня молитвы все равно приходят, поэтому, конечно, Лёшу поминаю. Как мне его не вспоминать, конечно, я его все время вспоминаю. Недавно я вспомнил, что у экранизированного пророка Исайи была фраза «Человек рождается на страдании и как искра поднимается вверх и освещает все вокруг». То есть, смысл этого чтения пророческого в том, что человек рождается в муках, во грехе. И, только приближаясь к Богу, он очищается от страдания, и сгорая, начинает освещать окружающих. А про Лешу я подумал, что он как родился на страдании, так и жизнь всю свою прожил в этом страдании. Он через это страдание каким-то совершенно волшебным образом, непонятным, создавал произведения, которые освещали все вокруг. Они были настолько яркими, светлыми и проповедующими, при том, что он всякую грязь показывал.

— Как вы считаете, какую мысль пытался донести Балабанов с помощью своих работ?

Как-то я думал про Лёшу, и мне вспомнилось, что у него есть персонажи, которые говорят сильно русским языком. Как у Булгакова бесы говорили русскими поговорками. То же самое у Лёши, но на русский язык у него там бандиты переходят. В «Брате» говорят у него там русскими присловьями, поговорками. То, что было наше, он изображал, что все отобрали, а вот это богатство — русский язык — это душа народа. И эту душу взяла всякая нечисть. Ему было тяжело, он страдал, наблюдая все происходящее вокруг. Он всю жизнь прожил в страдании.

— Как вы познакомились с Алексеем?

Нас с Лёшей Господь свёл — я был нужен ему, а он был нужен мне в какой-то критический момент жизни. Обнаружилось, что мы с ним единомышленники в духовном плане и во взглядах. У нас привязанности одни и те же. Мы были очень похожи. Мне нравилось то, что он делает, ему — то, что делаю я. Он чувствовал душу человека, который несет в себе то, самое главное, что есть в народе. То, как он изображал всю эту действительность — это для меня было близко, потому что я тоже как-то давно писал картины.

— Сколько длилась ваша дружба?

Мы с ним были знакомы лет семь, наверное, познакомились где-то за год-полтора до выхода фильма «Морфий». Последние три фильма фактически были сделаны при моем участии. Он меня называл соавтором, только это соавторство не конкретное. Мы сцены обговаривали, я сценарий читал, он потом его переделывал. Здесь, в Угличе, он снимал фильм «Морфий», из-за меня сюда приехал. Это была такая работа, вне материала, не киношная. Он мне говорит – вы же понимаете, отец Рафаил, кино – это развлекаловка. А я ему – какая же это развлекаловка, если люди начинают смотреть на жизнь по-другому?

— Как вы узнали о смерти Балабанова?

Мне наша помощница после его смерти позвонила и рассказала, что его больше нет. Дело в том, что после того, как Лёшу стали укладывать в больницу, ему там говорили – месяц-два осталось жить. 9 мая мы с ним говорили по телефону, он должен был приехать ко мне. Я книжку написал: «Повесть о горе-зло-счастье по Алексею Балабанову». Она больше не про него — про меня. Люди читают, говорят хорошая книга, почитайте и вы.