Пашинян по телефону проинформировал Путина о ситуации в Армении

Москва, 25 февраля. Российский лидер Владимир Путин принял телефонный звонок от премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Путин в разговоре призвал стороны к сдержанности. Глава российского господарства высказался за сохранения порядка и урегулирование ситуации в рамках закона. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Другие детали разговора не раскрываются.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян исключил вероятность гражданских столкновений в стране. Он этом он заявил во время шествия со своими сторонниками по центру Еревана.