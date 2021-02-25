Корги-баскетболист из Китая завоевал популярность в социальных сетях. ФАН-ТВ

Звезда баскетбола среди собак — трехлетний корги из китайской провинции Сычуань обрел большую популярность в Интернете после первого же видеоролика. Пользователям соцсетей быстро полюбилась собака-спортсмен. Корги мастерски уводит у игроков мяч и гоняет его по баскетбольному полю.

«В мае 2019 года мы вышли гулять как обычно на баскетбольную площадку. Пес увидел баскетбольный мяч, бросился на площадку и украл его. Это произошло очень неожиданно, к тому моменту, как мы настигли его и отобрали мяч, пес уже втянулся в игру», — рассказывает хозяйка пса.

Некоторые китайские пользователи соцсетей дали собаке прозвище в честь известного баскетболиста Коби Брайанта — «Коби среди корги». Хозяйка собаки рассказывает, что пес каждый день будит ее рано утром и зовет гулять. Прежде чем войти в дом, воспитанный питомец всегда «просит» посмотреть, чистые ли у него лапы.