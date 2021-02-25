Президент ФРГ выступил против разрыва связей с Москвой

Берлин, 25 февраля. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер посоветовал не обрывать все связи с Москвой, несмотря на сложный период в отношениях.

Политик выступал на конференции Восточного комитета германской экономики. По его словам, сейчас необходимо следить за тем, чтобы не обрывались все связи, в том числе с Россией.

«Мы, обе стороны, несем ответственность за будущее мирной Европы», — сказал Штайнмайер.

Федеральное агентство новостей сообщало, что власти Германии намерены пересмотреть планы вакцинации. Причиной такого решения стал провал существующей кампании.