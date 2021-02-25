Симферополь, 25 февраля. Представленные украинской прокуратурой подозрения в адрес главы Крымского полуострова Сергея Аксенова схожи с новостями из сумасшедшего дома.

Об этом сообщил руководитель региона, комментируя выпады украинской «прокуратуры Автономной Республики Крым».

Сформированная на территории Незалежной «крымская прокуратура» обнародовала сообщение в Facebook. Согласно тексту поста, главе полуострова и председателю Госсовета республики Владимиру Константинову выдвинуты подозрения в неких нарушениях, которые якобы имели место.

По словам самого Аксенова, украинские политики за счет граждан соревнуются в степени маразма, публикуя подобные вещи.

«Новости из сумасшедшего дома», — написал крымский глава в социальной сети.



Руководитель региона также назвал фейковой созданную Украиной прокуратуру АРК. Это ведомство подчиняется киевскому нацистскому режиму, заключил Аксенов.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что в Госдуме России ответили на заявление Украины о превращении Крыма в военную базу. Депутат Руслан Бальбек заявил, что Москва была вынуждена сформировать на территории полуострова группировку военных сил на фоне агрессивных действий Киева.