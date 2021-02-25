В Общественной палате отреагировали на желание норвежцев сотрудничать с Россией

Конфронтацию между Россией и странами Евросоюза пора заканчивать. К такому мнению в беседе с ФАН пришел эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, известный блогер Вадим Манукян.

Ранее в норвежских СМИ распространилась информация о том, что обычные граждане Норвегии выступили за стабилизацию отношений с Россией. Кроме того, скандинавы возмущены тем, что власти их страны не прислушиваются к желанию людей наладить стабильные отношения между граничащими друг с другом странами. Население северной части страны, где был проведен опрос, не согласилось с министром обороны Норвегии Франком Бакке-Йенсеном, призвавшим усилить военную инфраструктуру в северном регионе страны.

Вадим Манукян рассказал, что во многих западных странах граждане, в отличие от большинства политиков, не поддерживают агрессивную риторику их руководства.

«Вот и норвежцам не по душе военщина, которую им навязывают власти в условиях, когда Россия никак не угрожает этой стране и даже не помышляет ни о каких военных кампаниях в Европе. Вместо того, чтобы укреплять сотрудничество в сфере торговли, в той же рыбной отрасли, норвежское правительство поддерживает европейский курс на санкции против России», — сказал он.

Эксперт также выразил мнение, что европейским странам необходимо положить конец санкциям по отношению к России.

«Это губительно для межгосударственных отношений. Рядовые граждане Норвегии возмущены подобным положением вещей и даже некоторые политики уже пытаются вразумить свое правительство на путь истинный. Пора завершать эпоху конфронтации между Россией и Европой. Пора покончить с бесполезными санкциями, которые ударили прежде всего по Европе», — призвал Манукян.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро отказался от сделок и диалога с Евросоюзом, пока ЕС не изменит санкционную политику. Мадуро выдвинул ультиматум Европейскому союзу, так как Венесуэла не будет мириться с вмешательством во внутренние дела. Он напомнил, что ЕС ввел санкции в отношении оппозиции, участвовавшей в выборах, против судебной власти и вооруженных сил.