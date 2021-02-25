Выходит в эфир вторая серия реалити-шоу «Защитники»

Москва, 25 февраля. Всероссийское движение «Юнармия» и Российское движение школьников выпускает в эфир вторую серию реалити-шоу «Защитники». Из двенадцати участников первые испытания удалось пройти лишь восьмерым.

Во второй серии оставшимся школьникам предстояло продемонстрировать все свои знания и умения действовать пусть в учебной, но максимально приближенной к настоящей спасательной операции: испытать на себе все ощущения от виртуального прыжка с парашютом, отразить нападение террористов, встретиться с экстремальным депутатом Джеффом Монсоном.

Премьера реалити-шоу «Защитники», организаторами которого выступили «Юнармия» и Российское движение школьников, состоялось 23 февраля, в День защитника Отечества. Участниками шоу стали двенадцать школьников из разных регионов России. На базе центра «Авангард» в парке «Патриот» им предстоит пройти испытания выпускников этого тренинг-центра.

Вторая серия реалити-шоу «Защитники» выйдет 26 февраля, в 19:00, в социальных сетях Всероссийского движения «Юнармия» и Российского движения школьников.

Ранее ФАН сообщал, что первая серия реалити-шоу вызвала ажиотаж в социальных сетях.

Федеральное агентство новостей является информационным спонсором реалити-шоу «Защитники».