Кому теперь принадлежит «все лучшее»? Колонка Сергея Малинковича

В СССР лозунг «Все лучшее — детям» был известен каждому. У одних он вызывал горячую поддержку, у других — иронию. Соответствовал ли он реалиям советской жизни? Сегодня кажется, что да, вполне. На деле все было немного сложнее. Советская власть с первых лет ее существования стремилась облегчить жизнь детям бедняков, но дети имущих классов разделили многие неприятности, которые выпали на долю родителей из этой среды. Большевики с огромной энергией пытались ликвидировать беспризорщину как социальное явление, и Дзержинскому удалось, казалось бы, невыполнимое. Устроив малолетних преступников в ШКИДы и колонии, созданные по методике Макаренко, из вчерашних «жиганов» вырастили миллионы трудолюбивых и порядочных людей. Но те из беспризорников, кто не хотел вставать на путь исправления, столкнулись со всей мощью и беспощадностью пролетарской диктатуры.

Зарождение в 1922 году пионерской организации с ее детскими оздоровительными лагерями, кружками, игровым элементом в воспитании и социализации было огромным благом. Но стоит отметить, что при этом было подавлено действовавшее к тому времени в РСФСР много лет скаутское движение. Национальная организация русских скаутов функционировала затем уже за рубежом. Правда, руководили ей вполне себе взрослые дяди, тесно связанные с полувоенными реакционными организациями США и Европы. Так что государство с разными детьми вело себя по-разному.

А семьи выселенцев, раскулаченных? В них тоже были дети. Правда, многие из них немало достигли затем в советском обществе, но детство таких ребятишек было непростым. В нашей памяти остались не первые пионерские отряды 20-х годов, в которые входили лишь ребята из бедных семей, а уже сложившаяся система заботы о детях в СССР 60-80-х годов, которая действительно была уникальной. Трудно не признать, что сочетанием качественного образования, воспитания и вовлечения детей через пионерскую и смежные организации во всякие интересные дела нашей стране в советский период удалось сформировать удивительного маленького человека — здорового, сытого, умного, общительного, любопытного, и, главное, со всех сторон защищенного, но все равно стремящегося сделать мир лучше. Это действительно было важнейшим достижением СССР!

Правда, не обходилось и без перегибов. Поэт Евгений Винокуров писал о 30-х годах ХХ века в нашей стране:

«Сейчас поверят в это разве — Лет двадцать пять тому назад, Что политически я развит, Мне выдал справку детский сад».

Можно только покачать головой, но сегодня мы зачастую жалуемся, что дети знают недостаточно, «не то, что мы в эти годы». Да, на разных этапах советского периода политика государства по отношению к материнству и детству не была единообразной. Некий товарищ Гойхбарг, автор концепции первого советского Семейного кодекса, считал, что благополучие детей состоит в отделении их от нерациональной любви родителей. Он полагал, что «помещение детей в учреждения (школы, больницы и др.) и общественное участие в воспитании улучшит качество воспитания и здоровья детей». Позднее сталинское руководство повернуло круто дело от догматического понимания марксистских рассуждений о буржуазности семьи к самоценности брака, семьи уже советской, всемерной необходимости укрепления этих институтов. Но с высоты исторической дистанции мы сегодня можем снисходительно смотреть на эксперименты и заблуждения первых лет советской власти.

В общем-то, вся история советской власти — есть история постоянно усиливающегося внимания к детям и подросткам, история создания для них наилучших условий. Например, в 1924–1940 годы в СССР открылись более 23 тыс. дошкольных учреждений, которые посещали 1 171 500 детей (в 1923 году — всего 42 тыс. детей). Можно только представить себе, какую заботу и внимание предоставило бы сталинское государство подрастающему поколению, если бы не война. Она отбросила страну на десятилетия назад и принесла неисчислимые бедствия.

Опять беспризорщина, бродяжничество, огромная детская смертность, детская и подростковая преступность. Но даже несовершенная структура сталинско-социалистического государства в 40-х годах была гораздо более четкой и эффективной по сравнению с дореволюционной Россией. Буквально за 10 лет этих детей и подростков в разоренной войной стране удалось обуть, одеть, вылечить, накормить, пристроить, дать образование, профессию, а если то были жестокие малолетние преступники, то изолировать от общества быстро и решительно.

Уже в 70-е годы, когда многие из нас с вами безмятежно росли в благополучной стране, советские медиа имели полное право написать:

«В настоящее время у нас в стране имеется 137,9 тыс. детских садов, яслей, яслей-садов. В них воспитывается 16 млн детей в возрасте от одного года до шести лет. А в США, например, посещать детские учреждения имеет возможность лишь один ребенок из 375. И как пишет журнал «Ньюсуик», в 1980 г. в США <…> в официально признанных центрах дневного ухода за детьми мест было меньше, чем в 1945 г. В США нет общенациональной системы детских дошкольных учреждений и пребывание ребенка в частном детском саду обходится семье примерно в 2 тыс. долл. в год».

И все это была чистая правда. Однако при редких встречах с советскими детьми их американские сверстники не выглядели несчастными. Они знали меньше, но имели больше, бывали там, где нашим пионерам и не снилось. Советские дети завидовали их джинсам, жвачкам, моделям автомобилей и поездов. Обидно, ведь СССР, давший своим детям фундаментальные блага, мог все это также предоставить, но при социализме духовный мир, безопасность и здоровье ребенка интересовали отцов-командиров гораздо в большей степени, чем вещи в ярких упаковках. В этом была и сила и слабость советской системы. Но когда американская школьница Саманта Смит приехала в СССР по приглашению Ю. В. Андропова, она, чьи мозги были зашорены примитивными антисоветскими мифами, была просто покорена непосредственностью и доброжелательностью советских пионеров и встала, скорее, на нашу сторону в опасных соревнованиях холодной войны. После этого она быстро погибла.

В целом же можно смело утверждать, что одним из неоспоримых достижений СССР был образовательный и воспитательный процесс. Он позволял постоянно регенерировать поколения строителей социализма, или, иначе говоря, увлеченных своим делом трудолюбивых, порядочных и ответственных людей с широким кругозором, имеющих все основания гордиться своей Родиной, несмотря на ее многочисленные, но мелкие недостатки.

Но давайте обратимся к сегодняшней России. После уродства 90-х, когда власти было плевать на детей и подростков и, соответственно, подросткам затем было плевать вообще на все, в последние 20 лет государство пытается вести осмысленную, активную и патерналистскую политику по отношению к материнству и детству. Заработали почти в полную силу кружки и секции, спортивные школы. Функционируют детские загородные оздоровительные и городские лагеря, есть в них и льготные путевки для малообеспеченных семей. И все же цена несоразмерна советским стандартам, когда при стоимости путевки в ДОЛ в 147 рублей семья платила 10 руб. 40 коп. (1985 год). Так что пока РФ сильно проигрывает СССР в плане всего лучшего для детей.

Материнский капитал, сумма которого, кстати, долгое время не росла, в 2020 году был повышен с 466 тысяч рублей до 616 тысяч рублей при рождении второго ребенка, введено пособие и на дошкольников до семи лет, введено бесплатное горячее питание в начальной школе. Все эти меры, инициированные президентом России, абсолютно необходимы. Но они явно недостаточны, они запоздали в том смысле, что социально-экономические потери от пандемии накрыли нашу жизнь как цунами. Даже такими разумными шагами ситуацию глобально не исправить.

В СССР дети (и потому зачастую их родители) чувствовали себя счастливыми не благодаря какой-то одной протекционистской мере государства, а в связи с многолетним и постоянно совершенствующимся комплексом мер, в связи с целостной системой поддержки, защиты и искренней заботы о детях. Было создано общество, в котором дети были не только одеты, обуты, здоровы и грамотны, но и защищены от негативной информации. Они при этом имели большую творческую энергию и пытливость, чувствовали себя в абсолютной безопасности, но при этом рвались к приключениям, поимке шпионов и хулиганов, стремились защитить слабых, выявить разнообразные чудеса в обыденной жизни. Сознание было позитивным и неагрессивным. Уникальные детские телепередачи, индустрия советского детского кино, мультфильмов, где все это сегодня? Несмотря на попытки воссоздать, снять ремейки — все это не работает. Причина во фрагментарности, в имитационности многих процессов этого рода, в отсутствии системы воспитания и еще в повальном нежелании взрослых самих изменить свою жизнь, законы и условия, в которых существует и развивается взрослое общество. Ведь все взаимосвязано.

Было громко объявлено о создании «Движения школьников», но никакой конкуренции пионерии оно не составило и составить не могло. Теперь вновь говорится о планах по созданию Всероссийской детской организации, но нет никакого сомнения в том, что пока в нашем обществе ценятся только деньги и приобретенное на них имущество, эта затея также ни к чему не приведет. Климат в обществе, общепринятые ценности и, главное, их соотнесенность с реалиями жизни — вот что на самом деле формирует детскую политику государства. Законы, учреждения, активность РОНО — все это важно, но массовый выход подростков на несанкционированные акции показывает, что кому-то удалось воспользоваться растущим в детских и подростковых душах ощущением несправедливости и лицемерия в окружающем мире. Это опасно, ибо ведет к нигилизму. А вот я вспоминаю, что в лучших детских книгах и фильмах советской поры, создававшихся по госзаказу, юным поколениям как образцы представлялись совсем не мейнстримовские пай-мальчики или пай-девочки, не юные карьеристы с красными галстуками и комсомольскими значками, а ершистые, неудобные, резкие и угловатые, но явно правильно воспитанные в простых семьях и в более примитивном, чем сегодня, советском обществе, подлинные герои, лидеры детского общественного мнения.

Не только всемерное усиление социальной поддержки семьи и детства поможет нам достичь и превзойти советские вершины воспитания и защиты детей. Хотя это — государственная поддержка, проще говоря, деньги и контроль за их расходованием — самое главное. Дети будут расти патриотами и тружениками только в стране, где действительно уважают все этапы своей истории и не купируют ее, где ценят труд и профессионализм человека, а не размер его состояния. Немаловажно также иметь желание вести серьезный диалог с новыми поколениями (начиная с подросткового возраста) о том, какой ребята хотят видеть свою страну. И почему.