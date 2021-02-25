Китайские аналитики назвали АПЛ «Белгород» самой мощной подлодкой в мире

Пекин, 25 февраля. Новая российская подводная лодка «Белгород» обладает уникальным по разрушительной силе вооружением, от которого нет никакой защиты, пишет авторитетное китайское издание Sohu.

Перевод статьи представляет «ПолитЭксперт«. Китайские авторы отмечают, что Россия имеет заслуженную репутацию могучей подводной державы, благодаря новейшим субмаринам проектов «Борей» и «Ясень-М», с баллистическими и крылатыми ракетами на борту.

Однако АПЛ «Белгород» является необычной, не имеющей аналогов в мире, благодаря принципиально новому вооружению — ядерным торпедам «Посейдон» с особо мощным термоядерным зарядом, сказано в публикации китайского издания.

«Белгород» будет способен нести одновременно несколько «Посейдонов». И независимо от своего местонахождения оперативно запускать сразу парочку этих торпед, дальность действия которых не ограничена. Атомным подводным лодкам других стран будет очень сложно перехватить российское оружие. Поэтому в случае удара по странам Запада прибрежные города накроет цунами, последствия которого станут губительными», — подчеркивают авторы Sohu.

Кроме того, «Белгород» может нести засекреченную мини-подлодку «Лошарик» и осуществлять самые различные миссии в глубинах мирового океана, восхищаются китайские аналитики.

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