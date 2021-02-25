Юрий Антонов поразился наследству котов Эрмитажа от мецената из Франции

Советский и российский композитор, эстрадный певец Юрий Антонов заявил ФАН, что удивлен решению французского мецената завещать около 3 тысяч евро эрмитажным котам.

О неожиданном наследстве стало известно в декабре 2020 года, когда директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал о французском меценате, упомянувшем котов в завещании. Тогда директор музея отметил, что средства, скорее всего, будут израсходованы на ремонт музейных подвалов. 25 февраля пресс-секретарь котов Государственного Эрмитажа Мария Халтунен уточнила сумму наследства — пушистые обитатели Зимнего дворца получат около трех тысяч евро к концу весны.

Юрий Антонов, известный своей любовью к кошкам, несколько удивился новости о французе-покровителе котов.

«Эта новость для меня неожиданная: почему француз и почему Эрмитаж? — недоуменно воскликнул собеседник ФАН. — Почему он Лувру денег не дал?!»

Музыкант отметил, что, прежде всего, надо дождаться поступления денег на счет Эрмитажа.

«Надо на эту тему разговаривать тогда, когда деньги поступят на счет Эрмитажа, — заявил Юрий Антонов. — Я человек конкретный и всегда считаю, что нужно верить больше делам, чем слухам».

В заключение певец поддержал решение мецената.

«Это очень здорово, — подчеркнул артист. — Конечно, заслуживает внимания то, что есть такие люди, которые дарят деньги на содержание животных. Я поддерживаю это движение».

История эрмитажных котов начинается в начале XVIII века, когда император Петр Великий поселил в деревянном Зимнем дворце кота, привезенного из Голландии. Основательница Эрмитажа Екатерина II не любила кошек, но оставила их во дворце и придала им статус «охранников картинных галерей».

Котов не было в Эрмитаже лишь во время блокады Ленинграда, когда все животные погибли. Тогда Зимний дворец буквально кишел крысами. В настоящее время в Эрмитаже организована специальная служба по уходу за хвостатыми хранителями музея. Всего на территории дворца живет около 50 котов. Они могут свободно передвигаться по территории Эрмитажа, но вход в музейные залы им воспрещен. Сама сеть подвалов (почти двадцать километров), где живут и охотятся коты, называется «большой кошачий подвал».

Сотрудники Эрмитажа регулярно закупают сухой корм для котов. В бюджете музея нет статьи на содержание котов — корм приобретается на пожертвования посетителей, музейных работников и спонсоров.

Ранее актер Юрий Соломин рассказал ФАН, что повлияло на его отношения с животными.