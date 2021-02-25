Шейнин поставил на место сетевого провокатора в День защитника Отечества

Москва, 25 февраля. Известный телеведущий Артем Шейнин поставил на место одного из посетителей своего социального аккаунта.

В День защитника Отечества телеведущий опубликовал обращение на своей странице в социальной сети, в котором поздравил всех, кто служил в армии, вне зависимости от годов выполнения граждан кого долга.

Один из подписчиков Шейнина решил саркастически прокомментировать его поздравление и поинтересовался — как современная российская и недавняя советская армии связаны с Суворовым, Нахимовым, Кутузовым, Ушаковыми и другим великими историческими деятелями, вплоть до Вещего Олега, передает "Экономика Сегодня".

Ответ Шейнина на провокационный вопрос последовал незамедлительно и вызвал бурю восторга среди подписчиков телеведущего.

«Поздравление с праздником – это обращение к современникам. Если у вас есть знакомые, кто служил под началом наших великих полководцев — скиньте их данные, я поздравлю лично этих достойных людей», — написал телеведущий.

Кроме того, Шейнин задал критику встречный вопрос — в какой армии тот служил и служил ли вообще, и посоветовал не вторгаться со столь бесцеремонными вопросами в общение людей в праздничный день.

Многочисленные подписчики Шейнина высоко оценили его содержательный и аргументированный ответ на саркастический выпад наглого провокатора.

Ранее сообщалось, что ведущий «Время покажет» хлестко ответил на необоснованные претензии одного из гостей передачи.