Свыше 200 боевиков согласились сдать оружие в ЦАР

Бегуа, 25 февраля. Свыше 200 боевиков будут разоружены на территории ЦАР.

Представители операции по демобилизации, реинтеграции и репатриации (DDRR) сообщили о старте мероприятия в официальном Twitter-аккаунте.

На опубликованных фотографиях изображены 217 бандитов, действовавших в муниципалитете Бегуа, расположенном к северу от столицы Банги.

На этих кадрах радикалы передают огнестрельное оружие директору DDRR Самюэлю Туатена.

Днем ранее Бегуа посетили миротворцы Организации Объединенных Наций. Они прибыли в населенный пункт для охраны лагеря для внутренне перемещенных лиц.

In the Begoua region of the Central African Republic, Bangladeshi ???????? Blue Helmets of @UN_CAR secure a checkpoint on a busy supply road to ensure the safety and security of a nearby camp for internally displaced persons. #A4P pic.twitter.com/IfcNxpjGEq