В Госдуме отреагировали на заявление Пашиняна о неэффективности «Искандеров»

Москва, 25 февраля. Премьер-министр Армении Никол Пашинян раскритиковал российские ракетные комплексы «Искандер». Госдума РФ обвинила его во лжи и попытке переложить ответственность за Карабах.

По словам Пашиняна, во время нагорнокарабахского конфликта российские комплексы «Искандер» проявили себя как неэффективные средства обороны: около 10% снарядов не взрывались. С критикой заявления Пашиняна выступил замглавы Генштаба ВС Армении Тиран Хачатрян, который призвал его прекратить попытки переложить вину за провал военной кампании Армении в Карабахе. После Хачатрян был уволен, что вызвало резонанс и последующие беспорядки в Ереване с требованием отставки Пашиняна со стороны военных.

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Виктор Заварзин в эфире радиостанции «Говорит Москва» раскритиковал Пашиняна и отметил, что тот попытался снять с себя ответственность за поражение Еревана в Карабахе и переложить его на вооружения.

«Когда человек ищет, чтобы он был невиновен, он и «Искандеры» приплетет, и армянский народ виноват, и военные виноваты. «Искандеры» у нас — это очень высокоточное оружие, оно проявилось уже неоднократно в различных учениях», — отметил Заварзин.

По его словам, Искандеры доказали свою эффективность во время контртеррористической операции в Сирии, в связи с чем он «мягко говоря не согласен» с Пашиняном.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что волнения в армянской столице продолжаются. Лидер армянской оппозиции призвал своих сторонников строить баррикады вокруг парламента и не снимать их до тех пор, пока депутаты не проголосуют за отставку Пашиняна.

МИД РФ выразил надежду на скорое мирное урегулирование в республике. С российской стороны подчеркнуто, что рассматриваем ситуацию как внутреннее дело Армении, как указывает издание «360».