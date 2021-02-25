В Госдуме заявили о необходимости реформирования работы органов опеки



Что необходимо изменить в работе органов опеки, рассказала доктор психологических наук, член Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних, сопредседатель экспертного совета Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Галина Семья в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Когда речь заходит о проблемах внутри семьи, то в первую очередь спрашивают о том, где были органы опеки в тот момент. Но надо четко понимать, за что они отвечают. По своей сути и закону органы опеки имеют основную цель — предотвращение нарушений, обеспечение и защита прав ребенка», — объяснила Галина Семья.

По ее словам, в России 30 миллионов детей. Специалистов органов опеки всего 11 тысяч. То есть, в среднем, один специалист работает с 2,6 тысячами детей. И это только общее количество детей, отметила эксперт. При этом, органы опеки обязаны дважды в год проверять приемные семьи, которых в России почти 500 тысяч. Также дважды в год органы опеки должны проверять детские дома, это еще 40 тысяч детей. То есть, количество плановых проверок превышает миллион, подчеркнула Галина Семья.

«Наряду с этим, у органов опеки 60 полномочий по Федеральному закону и еще почти 40 полномочий, установленных в регионах. То есть, сотрудник органов опеки должен защищать имущественные права ребенка, потом идти в суд и давать заключение о том, с кем должен остаться ребенок при разводе родителей, а далее этот же человек смотрит, отбирать ли ребенка у семьи или нет. Это какой уникальный специалист сможет все сделать?» — высказалась эксперт.

Она подчеркнула, что, если речь идет об эффективной защите права ребенка, то необходимо провести реформирование деятельности и обязанностей органов опеки.

«Во-первых, органы опеки нужно очистить от несвойственных им функций. Например, озеленение города и надзор за продажей алкоголя около школ. Во-вторых, нужно часть полномочий отдать другим органам, которые будут более эффективно их выполнять. Это прежде всего суды. Именно они должны решать вопросы, связанные с устройством ребенка в семью и его опеки», — разъяснила специалист.

По ее мнению, помимо этого, органам опеки необходимо разрешить привлекать необходимых специалистов, так как сегодня с проверкой семьи может работать только один специалист органов опеки. Однако он не может увидеть все, что происходит внутри семьи. Именно поэтому принципиально важно, чтобы представителю органов опеки могли помогать психолог и социальный педагог.

«Специалистам органов опеки не дали законодательно закрепленные критерии работы, поэтому на практике они основываются на собственном опыте и представлении того, что нужно предпринимать в отношении определенной семьи. Однако сами критерии уже отработаны», — рассказала Галина Семья.

По ее словам, в прошлом году депутаты пытались изменить 77 статью Семейного кодекса, на основании которой отбирают детей у родителей. Весь этот механизм можно было отработать от начала и до конца. Это необходимо сделать, потому что сегодня невозможно вернуть ребенка в семью, из которой его забрали, даже, если случай будет признан неправомерным. Поэтому была создана рабочая группа, которая очень активно готовит новые поправки в законодательство по реформированию органов опеки, сообщила эксперт.

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