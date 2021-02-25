В Минобороны РФ опровергли заявление Пашиняна о применении «Искандеров» в НКР

Москва, 25 февраля. Высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна о российских ракетных комплексах «Искандер» могут быть следствием введения в заблуждение.

В ведомстве подчеркнули, что весь боезапас ракет «Искандер» Вооруженных сил Армении находится на складах, так как армянские военные не применяли оперативно-тактические ракетные комплексы в Нагорном Карабахе.

По словам представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, в ведомстве «с недоумением и удивлением» ознакомилось с заявлением Пашиняна о том, что якобы используемые в Нагорном Карабахе Вооруженными силами Армении ракеты комплексов «Искандер» «не взорвались или взорвались лишь на 10%».

«Судя по всему, премьер-министра Республики Армения господина Никола Пашиняна ввели в заблуждение, вследствие чего он использовал неточную информацию», — подчеркнул он.

Ранее Генеральный штаб ВС Армении потребовал отставки главы правительства республики. Поводом для данного требования стало увольнение замглавы Генштаба Вооруженных сил Армении Тирана Хачатряна, который назвал несерьезными слова Пашиняна о «неработоспособности» российских ракетных комплексов «Искандер». Позднее Пашинян назвал заявление военных «попыткой переворота», а также призвал своих сторонников выйти на митинг.