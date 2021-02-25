Ян Арт посоветовал подходить к дедолларизации с холодной головой

Москва, 25 февраля. Идея дедолларизации правильная, однако к ней необходимо подходить с холодной головой, считает эксперт комитета Госдумы по финансовому рынку Ян Арт.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее призвал власти сократить роль доллара в российской экономике. По словам дипломата, американская валюта является «токсичным» источником постоянных враждебных действий.

«Совет Рябкова правильный, но он относится к числу тех самых советских лозунгов, над которыми так смеялся юморист Михаил Задорнов. Типа «Пусть процветает наша Родина». Пусть», — цитирует эксперта «Царьград».

Ян Арт указал, что вопрос дедолларизации в России стоит давно. Особенно он обострился в кризис 2008 года. По словам эксперта, любое критичное явление на финансовом рынке обостряет ситуацию не только в России, но и во всем мире.

По словам Арта, Соединенные Штаты, при всех к ним претензиях, создают гораздо меньше рисков неожиданных изменений, чем национальные центробанки. Поэтому к вопросу отказа от доллара нужно подходить спокойно, не пытаясь разом сломать всю глобальную гегемонию США.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ранее назвал основных виновников обвала рубля. Он также считает, что США ведут против России гибридную войну, чтобы захватить национальные ресурсы.