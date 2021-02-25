Онищенко рассказал, как «мусорная еда» привела к диабету и ожирению в школах

Отсутствие культуры питания привело к росту заболевания детей диабетом и ожирением, рассказал первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Прежде всего нас волнуют школьники. У нас есть целый ряд заболеваний, которые возникают в результате самого процесса обучения. Что такое школьное образование? Идеальное – это односменное преподавание. В Московской и Ленинградской области этот вопрос решен. У нас порядка 10% детей учатся в две смены, и обучение во вторую смену просто противоречит их физиологии. А у нас есть еще и трехсменное обучение», — заметил собеседник.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке отметил, что в последнее время наиболее серьезной стала проблема питания детей. По его словам, реклама «мусорной еды» (шоколадные батончики, газированные напитки, сахар, чипсы. — Прим. ФАН) сформировала среди детей патологические пищевые привычки, вызванные избыточной калорийностью ужина, чрезмерным употреблением соли, сахара, быстрых углеводов, и длительными перерывами приемов пищи.

«Государство выделило на питание детей начальной школы 60 млрд рублей. Ребенок должен каждые 5 часов получать горячую пищу. У нас же в школе происходит большой перерыв. По данным Минздрава, с 2011 по 2018 год распространение ожирения среди детей возросло на 27,4%, а среди подростков на 66,5%. Это происходит потому что нет культуры питания», — заявил Геннадий Онищенко.

Гость отметил, что на сегодня рост заболевания сахарным диабетом происходит по этим причинам. Согласно статистике, рост диабета среди детей составил 47%, а среди подростков — на 50%. Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке считает, что государство должно заниматься этой проблемой, как по гуманитарным, так и по прагматическим причинам.

«Государство вкладывается в ребенка, а он не здоров. Со стороны родителей должен быть усилен контроль за питанием чада, независимо от занятости. Есть и соответствующие программы, и личный пример родителей», — считает эксперт.

Ранее ФАН рассказывал, что Геннадий Онищенко раскритиковал предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского ограничить вес россиян.