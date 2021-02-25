Названы товары из России со взрывным ростом экспорта в 2020 году

Российский экспортный центр специально для ФАН перечислил категории товаров, продемонстрировавших «взрывной» рост по итогам 2020 года. По мнению президента Торгово-промышленной палаты РФ Сергея Катырина, во многом успеха удалось добиться благодаря быстрому переформатированию производства.

По данным РЭЦ, экспорт проволоки из нелегированной стали, которая используется при сварке, за прошедший год вырос сразу на 889,9% по сравнению с 2019 годом и составил 67 миллионов долларов. Основными импортерами этой продукции из России стали Белоруссия, Болгария, Швеция и Люксембург.

Многократное увеличение показателей поставок за рубеж также продемонстрировали производители кормовых растений. По итогам года они продали за рубеж кукурузу, брюкву, подсолнечник и другие культуры для питания животных на общую сумму 20 миллионов долларов. Это ровно в шесть раз превысило показатели прошлого года. Наиболее востребована эта категория товаров оказалась в Польше и Латвии.

Ростом продаж в несколько раз также отметились электровозы. Их активно покупают в Узбекистане, Казахстане и на Украине. Общий объем поставок за 2020 год вырос почти на 475% и составил 23 млн долларов, из которых почти 20 млн пришлись на Узбекистан.

По данным Российского экспортного центра, положительную динамику также продемонстрировал экспорт никелевых руд и концентратов (на 315,6% по сравнению с 2019 годом), меховых шкурок (на 251%), свежей говядины (на 237,4%). Примерно в три раза увеличились поставки зарубежным потребителям антибиотиков, огурцов, золота, битумных смесей и мороженой говядины.

«Рост по плодоовощной продукции, например, связан с тем, что тепличное хозяйство начало развиваться и мы научились неплохо выращивать эту продукцию. Кроме того, нужно учитывать, что по некоторым позициям существует отложенный спрос», — пояснил ФАН президент ТПП Сергей Катырин.

Несмотря на приостановку международной деловой активности и сложности с доставкой товаров за рубеж, значительный рост экспортных поставок продемонстрировали производители пассажирских вагонов (на 153%), пороха (на 144,9%), оборудования для переработки табака (на 133,6%), свинины (на 99%) , фейерверков, сигнальных ракет и аналогичных изделий (на 81%).

Заметный рост показали практически все категории товаров, связанные с борьбой с коронавирусной инфекцией и профилактикой ее распространения. В разгар пандемии Россия обеспечила необходимым оборудованием не только собственные лечебные учреждения, но и в два раза нарастила экспорт устройств для механотерапии и дыхательной аппаратуры. Объем поставок за рубеж составил 49 млн долларов. В число импортеров этой продукции вошли Украина, Швейцария, Казахстан, Тайвань, Нидерланды, Малайзия и другие страны.

Кроме того, на 48,9% в 2020 году вырос экспорт резиновых перчаток, на 42,1% — медицинской техники и инструментов, на 35,2% — лекарств.

«Надо отдать должное коллегам — они быстро перестроились, быстро освоили всю номенклатуру средств защиты, лечения. Предприятия, которые работали по большей части в оборонно-промышленном комплексе, научились делать многие виды сложной аппаратуры, например рентген-аппараты. Полагаю, что эта тенденция сохранится и в будущем, причем независимо от того, завершится пандемия или нет», — пояснил Катырин.

Несколькими днями ранее аналитики Российского экспортного центра подвел итоги экспорта за 2020 год. Несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) нашей страны обновил абсолютный рекорд и составил 161,3 млрд долларов, превысив, несмотря на пандемию, результаты и 2018, и 2019 годов.

Примерно пятую часть структуры ННЭ сформировала металлопродукция. Кроме того, значительная доля пришлась на продукцию машиностроения (17,7%), продовольствие (17,3%) и химические товары (16%). Больше всего товаров ННЭ Российские экспортеры поставили в Китай, Казахстан, Белоруссию, Турцию и Нидерланды. Согласно национальному проекту «Международная кооперация и экспорт», несырьевой неэнергетический экспорт России за ближайшие 10 лет должен увеличиться на 70%.