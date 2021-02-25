Онищенко: Мне тревожно, когда внуки не бьют посуду

Пагубное влияние Интернета на психику детей прокомментировал депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке, доктор медицинских наук, академик РАН, профессор Геннадий Онищенко на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«У нас появился Интернет, а там не только школьное образование. У меня десять внуков, и когда они в доме сидят тихо, мне становится тревожно. Они должны бегать, бить посуду на худой конец, а они сидят молча, уткнувшись в телефоны. У нас есть серьезные исследования по психологии детства, которые говорят, что нынешние дети серьезно отличаются по ментальности. У них так называемое клиповое мышление, когда им не нужно читать «Войну и мир», потому что они знают, где найти краткий пересказ», — прокомментировал Онищенко.

Депутат считает, что Интернет очень серьезно влияет на детей. Он напомнил, что в свое время серьезно занимался группами в социальных сетях, которые подводили детей к суицидам.

«Как негодовали правозащитники из-за того, что мы эти группы в соцсетях запрещали. У меня была комиссия, мы закрывали эти группы тысячами. Но закрывать такие группы — это бить по хвостам. Об этом должны знать родители, с ними надо работать. У нас многое вообще доведено до абсурда. Посмотрите на литературу: есть маркировка «6+», «12+», «18+»… А в Интернете ничего этого нет! Кто-нибудь анализирует эти группы, когда они еще на подходе? Нет. Но эта система запретов должна постоянно совершенствоваться», — считает Онищенко.

Также депутат полагает, что в разговорах о запрете аниме в России есть здравое зерно. Онищенко полагает, что своеобразная культура Японии не должна выходить за пределы этой страны и тем более навязываться другим. Депутат считает, что изучать вредность влияния аниме должны специалисты, например Министерство просвещения РФ. Однако уже сейчас Онищенко считает, что детям в раннем возрасте надо запрещать неограниченно пользоваться смартфонами.

«Посмотрите на семью Кембриджей, английских престолонаследников. У них дети не пользуются смартфонами. Многие семьи тоже запрещают пользоваться смартфоном. Ребенок должен развиваться, иначе он втянется в эти процессы. Никто не соблюдает норм, по которым он может проводить время со смартфоном. Телефон должен выполнять другие функции, чтобы родители могли позвонить и не волноваться», — считает Онищенко.

Ранее ФАН рассказывал, как, по мнению Геннадия Онищенко, физическая активность помогает справиться со стрессом во время зимних холодов.