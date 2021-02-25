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Финский хоккеист назвал лучшую черту русских людей

Финский хоккеист назвал лучшую черту русских людей

Москва, 25 февраля. Лучшую черту русских людей назвал финский защитник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» Юусо Хиетанен. Его слова опубликованы на официальном сайте команды.

Спортсмен назвал жителей РФ честными, искренними и никогда не притворяющимися. В этом русские похожи на финнов, заявил хоккеист. Также он рассказал, чем ему нравится Москва. Он оценил «многообразие всего» в столице» и посоветовал гражданам Финляндии чаще приезжать в Россию на каникулы.

Только бюрократия неприятно удивила защитника КХЛ. Он отметил, что в множество вопросов в РФ можно было бы решить намного проще и быстрее. Хиетанен выступает в КХЛ уже десять лет. В «Динамо» он перешел в 2015 году. Со сборной Финляндии защитник стал двукратным серебряным призером чемпионата мира. Руководство «Динамо» ранее расторгло контракт с канадским защитником Джорданом Мюрреем, так как он украл клюшку нападающего Ильи Ковальчука.

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