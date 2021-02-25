Школа под Владимиром получила выговор за «забытый» трудовой договор с учителем

Владимир, 25 февраля. Судогодская средняя школа №2 райцентра Владимирской области получила выговор и штраф за «забытый» трудовой договор с учителем математики и физики.

Прокуратура Судогодского района провела проверку в школе на предмет соблюдения трудового законодательства, в результате которой были выявлены нарушения. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Владимирской области.

Надзорные органы установили, что женщина работала учителем в указанной школе с сентября 2019 года по июнь 2020 годы. Это подтверждается табелями учета рабочего времени и расчетными листами. При этом администрация учебного заведения «забыла» заключить с сотрудником трудовой договор, приказа о приеме ее на должность учителя проверяющие не обнаружили.

Прокуратура района вынесла предписание директору школы, кадровому работнику объявлен выговор. Руководитель учебного заведения обвинен в административном правонарушении, на виновное лицо наложен штраф в размере 10 тысяч рублей, пишет областная общественно-политическая газета «Владимирские ведомости».

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