Спецподразделения ВСУ получат партию бронеавтомобилей «Казак-2М1»

Киев, 25 февраля. Украинские спецподразделения получат партию новых бронеавтомобилей «Казак-2М1» во второй половине 2021 года.

Техника поступит на вооружение Сил специальных операций (ССО) и Десантно-штурмовых войск (ДШВ) Украины. Об этом сообщили в Минобороны.

Боевая бронированная машина (ББМ) «Казак-2М1» изначально разрабатывалась в соответствии с оперативно-тактическими требованиями, предоставленными ДШВ и ССО. Ее разработка и испытания проводились с непосредственным привлечением представителей элитных родов войск и продолжались в течение нескольких месяцев.

ББМ выполнен в соответствии со стандартами НАТО. Он имеет колесную формулу 4х4, массу около 14 тонн, максимальную скорость в 110 км/ч и надежно защищен от стрелкового оружия. Во время эксплуатации в ВСУ бронеавтомобиль зарекомендовал себя как надежное военно-транспортное средство, способное обеспечить практическое выполнение любых поставленных задач.

«Казак-2М1» выпускает киевский завод «Практика». Рекомендация к принятию на вооружение ВСУ ББМ была получена в апреле 2020 года.

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