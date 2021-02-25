Онищенко перечислил недостатки дистанционного обучения

Качество дистанционного обучения страдает из-за социального неравенства, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, доктор медицинских наук, академик РАН, профессор Геннадий Онищенко в ходе пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Практически год российские школьники не учились: с марта прошлого года по февраль 2021 года. В России детей — 16,6 млн, из которых семь млн — учащиеся начальной школы. Дистанционное образование, с одной стороны, дает хорошие возможности, с другой стороны, пагубно влияет на обучаемость», — считает Онищенко.

Депутат отметил, что никто не учел, что в каждой семье разные условия проживания. У кого-то есть отдельная комната, хорошо освещенный стол, компьютер, а кто-то живет в шумной коммунальной квартире и обучается на дешевом смартфоне или планшете — дети оказываются в неравных условиях. Онищенко считает, что нужно выработать гигиенические требования к месту для учебы дома.

«Мы должны также защитить педагога, потому что его учили по-другому, потому что вместо преподавания в классе он сидит перед монитором и как бы сам с собой разговаривает. У него происходит психологическая ошибка. Все это нужно изучить с медицинской точки зрения, точки зрения образовательной психологии», — отметил депутат.

Онищенко напомнил, что дистанционное образование в России ввели около 15 лет назад в период заболеваемости гриппом, тогда ученики общались с педагогом по телефону.

Ранее Геннадий Онищенко рассказал Федеральному агентству новостей, как России удалось так быстро создать и зарегистрировать вакцину от COVID-19 «Спутник V».