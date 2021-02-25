В Армении проходят митинги сторонников власти и оппозиционеров. События дня. ФАН-ТВ

Пашинян заявил о невозможности военного переворота в Армении

Президент Армении Армен Саркисян обратился к народу. Он призвал не поддаваться на провокации и воздерживаться от призывов, содержащих нетерпимость.

«Срочно инициирую шаги по разрядке напряженности и поиску мирного урегулирования ситуации. Наш народ не может позволить себе раскол, нужно отвергнуть любую попытку дестабилизации государства», — подчеркнул Саркисян.

Накануне глава государства по предложению премьера Никола Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. В Генштабе потребовали отставки председателя правительства. В ответ Пашинян освободил от должности начальника Генштаба Оника Гаспаряна и призвал своих сторонников собраться у правительства. А также Пашинян сам вышел к своим сторонникам. Сейчас в Ереване проходят митинги сторонников и противников премьера, периодически между ними происходят столкновения. Никол Пашинян заявил, что госпереворота в стране не получится.