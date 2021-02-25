В Армении проходят митинги сторонников власти и оппозиционеров. События дня. ФАН-ТВ

Пашинян заявил о невозможности военного переворота в Армении
Президент Армении Армен Саркисян обратился к народу. Он призвал не поддаваться на провокации и воздерживаться от призывов, содержащих нетерпимость.
«Срочно инициирую шаги по разрядке напряженности и поиску мирного урегулирования ситуации. Наш народ не может позволить себе раскол, нужно отвергнуть любую попытку дестабилизации государства», — подчеркнул Саркисян.
Накануне глава государства по предложению премьера Никола Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. В Генштабе потребовали отставки председателя правительства. В ответ Пашинян освободил от должности начальника Генштаба Оника Гаспаряна и призвал своих сторонников собраться у правительства. А также Пашинян сам вышел к своим сторонникам. Сейчас в Ереване проходят митинги сторонников и противников премьера, периодически между ними происходят столкновения. Никол Пашинян заявил, что госпереворота в стране не получится.
Правительство России отложило введение новых правил техосмотра
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил отложить до 1 октября вступление в силу нового порядка техосмотра автомобилей из-за пандемии. В нашей стране новшества должны были вступить в силу с 1 марта. Предполагалось ввести электронные диагностические карты, фотофиксацию, запустить процедуры, которые влияют на работу профильного бизнеса.
«В сложившейся ситуации необходимо отложить срок введения нового порядка техосмотра до 1 октября. Обращаю внимание министерств и ведомств: нужно сделать всё, чтобы с 1 октября система заработала без сбоев, еще раз посмотреть на процедуры и их техническую реализацию. Никаких неудобств для граждан быть не должно. В нашей стране миллионы автолюбителей. Сделать все надо по-человечески. Проект постановления о переносе срока прошу мне представить на подпись в ближайшее время.», — подчеркнул премьер.
Новый порядок техосмотра предусматривает, что процедура будет фиксироваться на камеру, а снимки автомобилей будут передавать в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра. Туда же будут вносить координаты места нахождения машины, дату и время начала и окончания диагностики.
Гватемала зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»
Гватемала зарегистрировала вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Регистрация вакцины осуществлена в рамках ускоренной процедуры. Отмечается, что Гватемала стала 37-й страной, где одобрено применение вакцины «Спутник V». Также по заявлению главы фонда Кирилла Дмитриева Гватемала стала третьей страной в Центральной Америке, где одобрено применение препарата. Первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована Минздравом РФ в августе прошлого года. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев — 100%. «Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против COVID-19 по числу полученных одобрений государственными регуляторами.