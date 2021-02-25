Будущий глава ЦРУ Бернс описал двумя словами подход к отношениям с Россией

Вашингтон, 25 февраля. Президент США Джозеф Байден планирует назначить на пост руководителя ЦРУ Уильяма Джозефа Бeрнса — бывшего посла США в Москве, президента Фонда Карнеги и ярого сторонника распространения американской «демократии».

Слушания в Сенате США о назначении Бернса на пост главы ЦРУ завершились «соревнованием по подбрасыванию букетов» — его нахваливали представители обеих партий.

«Он скрупулезно беспартиен и имеет многолетний опыт тесного сотрудничества с ЦРУ и другими спецслужбами. Он знает Вашингтон. Он знает мир», — заявил бывший государственный секретарь, республиканец Джеймс Бейкер, его слова приводит Washington Examiner.

В своей речи Бернс назвал главной проблемой и большим геополитическим испытанием для США усиление Китая. Претендент на пост главы ЦРУ обратил внимание на «агрессивное нескрываемое честолюбие и напористость» Пекина. Бернс рекомендовал закрыть в университетах США финансируемые Китаем Институты Конфуция.

Более того, Бернс уверен, что не стоит недооценивать угрозу со стороны России. Он назвал только два возможных варианта взаимоотношений с РФ — конкуренция и вражда.

«Я думаю, мы должны сохранить твердость, последовательность и ясность. Реальность такова, что с точки зрения американской политики, отношения России и США, пока Владимир Путин является лидером России, будут развиваться в довольно узкой полосе возможностей, от очень острой конкуренции до вражды», — подчеркнул Бернс.

Он призвал больше работать над тем, чтобы предотвратить возможные атаки «русских хакеров». Ранее американская компания SolarWinds допустила утечку данных из-за прорех в безопасности. Компания занимается разработками программного обеспечения для управления информационными системами и их инфраструктурой. В SolarWinds вместо того, чтобы признать свою оплошность, обвинили в утечке «русских хакеров».

Ранее ФАН рассказал о дипломатической карьере Бeрнса, курировании Центра Карнеги и вмешательствах на Ближнем Востоке. Судя по всему, на посту главы ЦРУ Бернс займется «насаждениям демократии» всему миру и отвлечением американцев от внутренних проблем.