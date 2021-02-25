Шепелев показал сына Фриске в объятиях дочери Тулуповой

Москва, 25 февраля. Телеведущий Дмитрий Шепелев показал редкое фото подросшего сына покойной певицы Жанны Фриске. Мальчика на снимке обнимает подруга.

Шепелев после смерти Фриске начал встречаться с дизайнером Екатериной Тулуповой. У невесты телеведущего есть дочь Лада от предыдущих отношений. Кроме того, пара ждет общего ребенка, который должен родиться со дня на день.

Звезда телеэкрана рассказывал, что познакомили его с нынешней возлюбленной как раз таки их дети, которые ходили в один детский сад. По словам Шепелева, Платон и Лада по-настоящему подружились.

Об этом свидетельствует и опубликованный в Instagram снимок, на котором дети обнимаются, стоя спиной к камере.

«Меня тут много спрашивают, как наши дети между собой, что да как? Могу только одно сказать — они друзья. Нашей с Катей заслуги здесь нет — просто повезло. Просто классные и светлые дети», — написал телеведущий.

Шепелев рассказал ранее, что у Платона и Лады насыщенный график. Дети посещают всевозможные кружки и секции, за что их родителей уже не раз критиковали.

Пара при этом до сих пор не решила, как назовет будущего ребенка. Имя они выбирают из четырех вариантов.