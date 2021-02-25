Телеведущий Норкин поставил на место Бортич из-за слов о жизни в России

Москва, 25 февраля. Слова актрисы Александры Бортич о незаконных митингах и «тяжелой жизни» в России не остались незамеченными телеведущим Андреем Норкиным.

В эфире передачи «Место встречи» на НТВ он заявил, что о Бортич многие узнали только после выходя ее скандального интервью.

В телепередаче были продемонстрированы публикации актрисы в соцсетях с призывами участвовать в незаконных митингах. Зрителям также показали отрывки ее интервью блогеру Юрию Дудю. Следует отметить, что она получает гонорары за съемки в фильмах с госучастием. По словам режиссера Никиты Михалкова, Бортич получает по 200 тысяч рублей за один съемочный день.

«Насколько я понимаю, Александра Бортич должна быть благодарна Никите Михалкову. Я на днях видел статистику просмотров ее странички только в «Википедии». Если до этой истории туда заходили определенное количество раз — цифр я сейчас не помню, — то после всей этой истории посещаемость выросла на сотни процентов», — заявил Норкин.

Ранее телеведущий рассказал, как ему удается сохранять спокойствие во время съемок передач с участием украинских экспертов, передает Федеральное агентство новостей.