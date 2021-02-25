Актриса Кейтлин Стейси ушла в порноиндустрию ради борьбы за права женщин

Канберра, 25 февраля. Австралийская актриса Кейтлин Стейси рассказала о главных преимуществах работы в порноиндустрии перед съемками в обычных фильмах.

Кейтлин Стейси прославилась ролью леди Кенны в историческом телепроекте «Царство», а также ролью Рэйчел Кински в сериале «Соседи». Актриса всегда была активной феминисткой, выступала в поддержку бодипозитива и женской сексуальности. Сообщая об уходе в порноиндустрию, она заявила, что «фильмы для взрослых» — это отличная форма расширения прав и возможностей женщин.

Сейчас Стейси выступает в качестве режиссера короткометражек для ресурса Afterglow, который был создан в 2020 году. Разработчики сайта позиционируют его как платформу, сосредоточенную на женском удовольствии.

После первых съемок актриса отметила большую инклюзивность на съемочной площадке. По словам Стейси, в порно наравне работают люди, представляющие «весь гендерный спектр», тогда как в обычных съемках доминируют мужчины. Кроме того, участники фильмов для взрослых намного больше заботятся об уважении друг к другу и корректном поведении на площадке.

«Мир порно очень сложен, как и любая другая индустрия, он может приносить разные впечатления. Мои были крайне позитивными, уважительными и профессиональными», — рассказала Кейтлин Стейси.

Специалисты Центра нарушений прав человека заявляют, что просто разговоры о защите прав и свобод в контексте порноиндустрии ничего не стоят. Многие даже не подозревают об ужасах, которые таят в себе известные сайты. В начале января вышло громкое расследование, в котором лидера мировой порноиндустрии обвинили в поддержке торговли людьми и сексуальной эксплуатации.