Телеведущий Норкин сорвал аплодисменты после анекдота про гаишника в раю

Москва, 25 февраля. Российский телеведущий и журналист Андрей Норкин рассмешил телезрителей анекдотом про гаишника при обсуждении темы строительства памятника на Лубянке.

Во время телевизионной передачи «Место встречи» на канале НТВ эксперты обсуждали строительство нового памятника на Лубянской площади в Москве.

Гости ток-шоу пришли к выводу, что власти должны спрашивать мнения граждан. Частные вопросы, включая строительство метро, лучше решать властям. Однако тему уплотнительной застройки необходимо согласовывать с россиянами.

Комментируя обсуждение вопроса «кому где стоять», Андрей Норкин вспомнил новый анекдот про гаишника в раю.

«Умер гаишник, предстает перед Господом.

Бог спрашивает: Делал добро?

Отвечает: Бывало.

- А зло причинял?

- Случалось.

Бог: Ну ладно, вот тебе две дороги, выбирай — Рай и Ад.

Гаишник: а можно я здесь на перекресточке постою?» — пошутил телеведущий.



Стоит отметить, что Норкин ранее повеселил россиян шуткой про волшебную щуку и президента России.

Федеральное агентство новостей сообщало, что телеведущий рассказал анекдот про молоденькую медсестру.