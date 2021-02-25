Военный эксперт ответил на слова о «фантастическом» оружии России

Эксперты французского издания Atlantico назвали российское оружие научной фантастикой. По мнению журналистов, «ленивая европейская общественность» до сих пор представляет себе «ржавые российские танки и полуразвалившиеся ангары с ядерными ракетами», но в действительности российский арсенал оказывается куда более высокотехнологичным. Военный эксперт Игорь Коротченко заявил в комментарии ФАН, что европейские эксперты прекрасно осведомлены о возможностях российского вооружения, а мнение европейской общественности России не интересно.

Atlantico отмечает, что Россия продемонстрировала выдающиеся возможности своих Вооруженных сил в Сирии. Кроме того, эксперт напомнил, что на совместных учениях российская армия всегда побеждала противников в гипотетических конфликтах. По мнению специалистов, эти поражения объясняются «высокотехнологичным арсеналом на грани научной фантастики, разработанным в России за последнее десятилетие».

Игорь Коротченко отметил, что, если озвученные французскими журналистами факты стали открытием для европейской общественности, то в осведомленных кругах это известно давно.

«Эксперты прекрасно представляют возможности современных российских вооружений и оценивают их достаточно высоко. Дилетантские рассуждения отдельных журналистов не имеют ничего общего с данными профессиональных экспертов, а тем более, разведки западных стран, которая добывает информацию, анализирует и прекрасно отдает себе отчет, что значит современное российское вооружение», — заявил собеседник ФАН.

Российское вооружение обеспечивает безопасность нашей страны – это главное, добавил Коротченко. Мнение общественности в Европе не слишком заботит военных специалистов.

«Благодаря современному оружию российская армия входит в пятерку лучших армий мира. В этом плане мы чувствуем себя абсолютно самодостаточно, уверено и спокойно смотрим в будущее. А что касается европейской общественности — нас не должно интересовать, как они нас оценивают», — заключил он.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец назвал в комментарии ФАН антироссийской паранойей обвинения ФРГ против собственного гражданина.