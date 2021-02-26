Эрдоган стремится наладить связи с администрацией Байдена

Турция считает себя образцом для подражания в регионе, парламент республики снимет неприкосновенность с 20 курдских депутатов, Анкара стремится наладить связи с администрацией Байдена, турецкие ВМС проведут масштабные военные учения в Эгейском море, а власти запустят платформу для борьбы с дезинформацией в Интернете — редакция Telegram-канала «Стамбульский волк» рассказывает о главных событиях недели в Турции.

Политика

Парламенту Турции предложили снять неприкосновенность с 20 курдских депутатов

Министерство юстиции Турции представило в парламент в общей сложности 33 папки с материалами судебных разбирательств, направленных на снятие иммунитета с 25 оппозиционных депутатов. Из тех, кого власти предлагают лишить неприкосновенности, 20 человек являются депутатами от курдской Народной демократической партии (HDP).

Эти политики обвиняются в «террористической пропаганде», «членстве в организации, созданной с целью совершения актов насилия», и «публичном подстрекательстве к агрессии».

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его «Партия справедливости и развития» (ПСР) и союзная «Партия националистического движения» (ПНД) поддержат отмену судебного иммунитета этих парламентариев.

TBMM Başkanı Şentop: 33 fezleke Meclis'e ulaştı, içinde HDP'li milletvekilleri de var https://t.co/Wv1XtqwaOr pic.twitter.com/9Sf69x9VuI — Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) February 24, 2021

Эрдоган может снизить избирательный порог до 7%

По словам обозревателя турецкой газеты Hurriyet Абдулкадыра Сельви, президент Эрдоган может поддержать идею снижения избирательного порога с 10 до 7 или даже до 5%. Члены правящей «Партии справедливости и развития» уже ведут внутреннее обсуждение данного вопроса. Большинство выступает за 7%, пишет обозреватель.

Политические объединения в Турции соревнуются на выборах, формируя союзы. В то время как AKP и MHP составляют «Народный альянс», основная оппозиционная «Республиканская народная партия» (НРП) и правая «Партия добра» (IYI) входят в «Национальный альянс».

Турция — образец для подражания в регионе

По словам министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, Турция стала образцовой страной, политика которой дает надежду миллионам людей в регионе.

Выступая вечером 20 февраля на новостном канале A Haber, глава МВД сказал, что Турция под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана наметила свой собственный путь перед лицом вызовов и неопределенностей нового мирового порядка.

В качестве успешной деятельности он привел пример борьбы с «Рабочей партией Курдистана» (РПК).

#FLAŞ GARA'YA GİDEN HDP'Lİ KADIN VEKİL KİM ?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber'de açıkladıhttps://t.co/mYBAVQW7NH pic.twitter.com/e5J0tNuDSe — A Haber (@Ahaber) February 20, 2021

Внешняя политика

Анкара предложила транспортировать туркменский газ в Европу через Турцию

Анкара готова внести свой вклад в транзит газа из Туркмении через Турцию в Европу, заявил 23 февраля министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу во время совместной пресс-конференции со своим туркменским коллегой Рашидом Мередовым в Анкаре.

????Kardeşlerim @bayramov_jeyhun ve Raşid Meredov’la Üçlü DB 5. Toplantısını gerçekleştirdik.

????İlişkilerimiz bugün kapsamlı bir ortaklığa dönüştü.

????Üçlü ortaklığımız bölgenin istikrarına katkı sağlıyor.

????İşbirliğimiz ulaştırma&enerji dahil her alanda artarak devam edecek.

???????????????????????? pic.twitter.com/Mb0iK3wHp9 — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) February 23, 2021

Турция продолжает наращивать свое присутствие в Африке

Глава турецкого МИД заявил 22 февраля, что Анкара увеличивает число дипломатических миссий в Африке и пообещал, что ее присутствие на континенте продолжит расти.

«Африканский континент с его 33 наименее развитыми странами нуждается в твердом руководстве и поддержке со стороны своих влиятельных партнеров. Это необходимо для экономического роста, социального прогресса, расширения прав и возможностей женщин и молодежи», — сказал Чавушоглу в рамках выступления на Африканском региональном совещании по обзору 5-й Конференции ООН по наименее развитым странам.

По словам министра, число дипломатических представительств Турции увеличилось с 12 (по состоянию на 2002 год) до 42. Чавушоглу также добавил, что Анкара в ближайшем будущем откроет посольства в Того и Гвинее-Бисау.

????#EAGÜ5 hazırlıkları için Afrika Bölgesel Gözden Geçirme Toplantısı'nın Açılış Oturumuna katıldık.

????Afrika'nın güçlü liderliğe ve kalkınma ortaklarından desteğe ihtiyacı var.

????Bu süreçte tüm imkanlarımızla En Az Gelişmiş Ülkelerin yanında olmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/fX0yfkRmfE — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) February 22, 2021

Эрдоган пожаловался на ЕС

22 февраля Эрдоган раскритиковал двойные стандарты Евросоюза, который поддерживает Грецию в вопросе мигрантов, но не разделяет ответственность за 4 миллиона беженцев, проживающих в Турции.

«ЕС выделяет Греции 3 миллиарда евро на 100 000 беженцев, при этом не берет на себя ответственность за 4 миллиона беженцев в Турции», — сказал турецкий лидер.

По его словам, сумма в размере 6 миллиардов евро, которую ЕС выделил Анкаре в соответствии с соглашением, заключенным в марте 2016 года, все еще не поступила в Турцию в полном объеме.

Президент Турции созвонился с главой РФ

18 февраля глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Российской Федерации Владимир Путин провели телефонный разговор. Политики обсудили ряд вопросов, в том числе Сирию, Ливию и работу российско-турецкого мониторингового центра в Нагорном Карабахе.

Эрдоган провел беседу с президентом Ирана

Также Эрдоган позвонил своему иранскому коллеге Хасану Роухани. Президенты обговорили шаги по улучшению сотрудничества между государствами в области экономики, транспорта, безопасности и других сферах.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani telefonda görüştü pic.twitter.com/V837c1wRjo — TVNET (@tvnet) February 21, 2021

Турция ратифицировала соглашение с Венесуэлой о предотвращении двойного налогообложения

Официальные СМИ 20 февраля сообщили, что президент Турции ратифицировал 12 законов, касающихся отношений с девятью странами.

Эрдоган подписал соглашение между Турцией и Венесуэлой от 3 декабря 2018 года о предотвращении двойного налогообложения и уклонения от уплаты налогов.

Кроме этого, Анкара ратифицировала рамочное соглашение о железнодорожных грузовых и пассажирских перевозках между Грузией и Турцией.

США — Турция

Турция стремится наладить связи с администрацией Байдена

Турция хочет улучшить дипломатические отношения с Соединенными Штатами, поскольку взаимные интересы с Вашингтоном перевешивают разногласия между странами, заявил 20 февраля Эрдоган. При этом он призвал к более тесному сотрудничеству с новой администрацией США.

Erdoğan'dan ABD'ye: Dostlar dostluğunu icra ettiği müddetçe biz de gönlümüzü açarız https://t.co/kh9feylPPW pic.twitter.com/tdPt9g8FQM — soL Haber (@solhaberportali) February 23, 2021

Греция — Турция

Греческие истребители опасно сблизились с турецким судном

Во вторник, 23 февраля, Министерство обороны Турции заявило о том, что четыре истребителя F-16 ВВС Греции пролетели над турецким судном Cesme, которое находится в международных водах в Эгейском море. На расстоянии в две морские мили один из истребителей сбросил ИК-ловушку.

Анкара оценила эти действия как угрозу со стороны греческих ВВС.

ВМС Турции проведут масштабные военные учения в Эгейском море

Военно-морские силы Турции планируют крупномасштабные военно-морские учения в Средиземном и Эгейском морях с 25 по 7 марта, сообщило 22 февраля Министерство обороны.

В учениях, получивших название «Голубая родина — 2021», будет задействован широкий спектр турецких военных сил, в том числе 87 боевых кораблей, 27 самолетов, 20 вертолетов и беспилотников.

Также в маневрах примут участие подразделения ВВС Турции, командования береговой охраны и жандармерии.

Целью данных учений является оценка готовности штаба, воинских частей и кораблей, связанных с командованием ВМС, говорится в заявлении.

Общество

Турция запустит платформу для борьбы с дезинформацией в Интернете

Управление по связям с общественностью канцелярии президента Турции создало платформу для проверки фактов с целью борьбы с фейковыми новостями в социальных сетях.

Через специальное мобильное приложение сотрудники управления будут проверять на достоверность новости и информацию, распространяемую в социальных сетях, и предоставлять ее пользователям.

Uzun süredir çalışmalarını yürüttüğümüz DOĞRU MU platformu tam da bu ihtiyacı karşılamak amacıyla tasarlandı.

Şu anda test aşamasında.

Çok ama çok yakında yayına geçecek, hakikat mücadelemizin güçlü aygıtlarından biri olacak. https://t.co/bnhWU98YuR pic.twitter.com/SiG1I5zvEc — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 20, 2021

Разыскиваемый боевик ИГ погиб в автокатастрофе в Турции

Известный террорист Хейсем Топалджа по прозвищу Командир-призрак мог умереть в автомобильной аварии в провинции Конья 10 февраля.

Несмотря на то, что Топалджа имел причастность к терактам «Исламского Государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ), боевик без ограничений передвигался по Турции. Это обстоятельство вызывало предположения о том, что он работал на Национальную разведывательную организацию (MIT).

По данным полиции, в период с 2011 по 2014 год боевик более 800 раз пересекал турецко-сирийскую границу.

Топалджа был подозреваемым в судебных процессах, связанных со взрывом бомбы в турецком городе Рейханлы в 2013 году и нападением ИГ в Нигде в 2014 году.

Есть информация, что машина, в которой находился Командир-призрак, столкнулась с грузовиком в провинции Конья в Центральной Анатолии 10 февраля. Сообщается, что тело террориста было захоронено силами безопасности в приграничной провинции Хатай.

IŞİD katliamlarının kilit ismi Heysem Topalca Konya'da 'trafik kazası'nda öldühttps://t.co/nvC0V6f75m pic.twitter.com/QIVdh99C0X — soL Haber (@solhaberportali) February 25, 2021

Эрдоган считает Турцию самой успешной страной в вакцинации населения

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция отличается наиболее высокими показателями эффективности вакцинации населения.

При общем населении страны более 80 миллионов жителей, свыше 7,5 миллиона человек были привиты препаратом от китайской фармацевтической компанией Sinovac Biotech.

Эрдоган

Эрдоган заставил членов партии произнести присягу

Президент Эрдоган заставил членов своей партии ПСР встать и произнести присягу во время заседания парламентской группы 24 февраля.

Турецкий руководитель жестом показал знак «Рабиа» и попросил членов партии встать и повторить за ним присягу.

«Одна нация. Один флаг. Одна родина. Одно государство. Мы будем одним целым. Мы будем большими. Мы будем живыми. Мы будем братьями и сестрами. Мы будем единой Турцией», — сказал Эрдоган, вслед за которым эти слова повторили члены ПСР.

«Рабиа» является жестом «Братьев-мусульман» (организация запрещена в РФ), который президент Турции в последние годы использует на встречах со своими сторонниками как приветствие.

Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında; bakan, vekil ve partilileri ayağa kaldırarak "rabia" yaptırdıhttps://t.co/UHg0KKeGuh pic.twitter.com/S1JFUmoUQa — Independent Turkish (@TurkishIndy) February 24, 2021

1 Организация запрещена на территории РФ.