Осужденного Алексея Навального этапировали из СИЗО-1

Москва, 25 февраля. Блогера Алексея Навального, условный срок которого заменили на реальный, этапировали из СИЗО-1.

Об этом сообщил адвокат основателя признанного в РФ иноагентом «Фонда борьбы с коррупцией» Вадим Кобзев, опубликовав пост на своей странице в социальной сети Twitter. Другие подробности этапирования Навального юрист не уточнил. Пока не известно, куда именно увезли основателя ФБК.

В отношении блогера могут возбудить очередное уголовное дело. В рамках заседания по делу о клевете на ветерана Алексей Навальный вел себя довольно агрессивно. Он угрожал удалить судью из зала заседания. При рассмотрении дела о клевете на ветерана суд приговорил блогера к 850 тыс. рублей штрафа.