Лидер массовых протестов в Чаде подал заявку на участие в президентских выборах

Нджамена, 25 февраля. Лидер оппозиционной партии «Трансформаторы» Сюксе Масра подал заявление в Верховный суд Чада для участия в президентских выборах.

Политик утверждает, что сможет обеспечить справедливость, равенство и защиту граждан республики на голосовании 11 апреля 2021 года.

«Мы только что официально представили нашу кандидатуру на президентских выборах. Наша цель — создать политическое разнообразие, перемирие и безопасное будущее для каждого чадца», — объяснил Масра.

Издание Al Wihda Info заявляет, что лидера «Трансформаторов» отстранят от участия в голосовании. В 2018 году в Конституцию республики внесли правки, согласно которым возраст кандидата должен быть старше 40 лет.

Несмотря на это, 38-летний Марса подал необходимый пакет документов и сказал, что любой желающий стать главой Чада может иметь право баллотироваться.

«Вместе мы победим на президентских выборах, чтобы реализовать проект преобразования нашей страны», — заключил политик.

Кандидатом на грядущем голосовании станет и действующий руководитель республики Идрис Деби, управляющий государством с 1990 года и погрузивший его в экономический кризис. Жители выступают против шестого срока лидера и регулярно выходят на протестные митинги, организованные партией «Трансформаторы».