Иркутская девочка скончалась после падения телефона в ванную

Иркутск, 25 февраля. Юная жительница региона решила принять душ с телефоном в руках. После падения гаджета в воду школьница скончалась.

Следователи начали проверку по факту смерти 12-летней девочки. Ее бездыханное тело в ванной комнате обнаружили мать и бабушка.

По данным правоохранителей, ученица пошла мыться, взяв с собой мобильный телефон, и поставила его на зарядку. По неосторожности школьница уронила устройство в воду и получила удар током.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть девочки наступила в результате электротравмы. По данному делу в настоящий момент проводится доследственная проверка.

В тот же день в Приморье взорвался гаражный бокс, в котором находились трое подростков. Пострадавшие выжили, но получили ожоги различной степени тяжести, сообщает Deita.