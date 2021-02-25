Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Киргизии провели переговоры в Москве

Москва, 25 февраля. В Москве прошли переговоры между Министром обороны РФ Сергеем Шойгу и министром обороны Киргизии Таалайбеком Омуралиевым. На встрече обсудили взаимодействие стран в сфере обороны.

Министры также рассмотрели вопросы сохранения стабильности в Центрально-Азиатском регионе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Сергей Шойгу подчеркнул, что совместное сотрудничество России и Киргизии является очень важным. В ходе переговоров был подписан протокол по вопросам применения беспилотных летательных аппаратов на территории Киргизии.

Главы военных ведомств также успели утвердить программу развития стратегического партнерства между Россией и Киргизией в военной области на период с 2021 по 2025 год. Министр обороны Кыргызской Республики генерал-майор Таалайбек Омуралиев подчеркнул, что данная программа развития положительно повлияет на обороноспособность вооруженных сил страны, а также на систему безопасности в Центрально-азиатском регионе в целом.

Встреча прошла в дружественной атмосфере. Глава Минобороны РФ поздравил своего коллегу с назначением на пост министра обороны Киргизии. Омуралиев поблагодарил Шойгу и ответил встречным поздравлением с прошедшим Днем защитника Отечества.

Ранее ФАН писал, что США, Казахстан и Узбекистан создали инвестиционное «трио» в Центрально-Азиатском регионе. В рамках этой инициативы страны объединит усилия для инвестирования 1 млрд долларов для поддержки проектов развития частного сектора и наращивания экономических отношений в регионе.