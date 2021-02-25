Россвязь хочет внедрить идентификацию пользователей по номерам телефонов

Москва, 25 февраля. Идентификацию пользователей Интернета по номерам телефонов могут ввести в России. С предложением о внедрении такой системы выступила Россвязь.

Изучит возможность Центральный научно-исследовательский институт связи (ЦНИИС). Речь идет о протоколе переноса телефонных номеров на систему доменных имен в Интернете ENUM (Electronic Number Mapping System).

Примечательно, что его уже используют некоторые мобильные операторы, например, «МегаФон». ENUM нужен им для оказания услуги звонков по интернет-протоколу (VoIP).

На внедрение такой технологии потребуется не менее пяти лет, передает «Коммерсант».

Тем временем ГКУ «Информационный город», подведомственное департаменту информационных технологий Москвы, создало специальный сервис TDM Messenger, который призван обеспечить безопасную коммуникацию в первую очередь между чиновниками.