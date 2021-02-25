Артем Здунов о долгах Мордовии: Десятки миллиардов куда-то ушли, а никто не виноват

Саранск, 25 февраля. Врио главы Мордовии Артем Здунов поднял тему задолженности региона во время итоговой коллегии судей. По словам политика, средства поступали, однако республике все же приходилось брать большие кредиты.

Артем Здунов отметил, что обычные жители Мордовии и представители бизнес-сообщества стали чаще выбирать судейскую защиту. Это, по мнению руководителя региона, говорит о росте доверия к судебным процедурам.

Врио главы не оставил без внимания и проблемы республики. Речь шла о кредиторской задолженности региона.

«Мы сейчас всерьез разбираемся, куда руководством правительства девались эти средства, потому что они поступали. Кроме того, брались огромные кредиты. При этом по ЖКХ и по судебной системе у бюджета большие долги», — отметил Артем Здунов.

Это могут подтвердить и получатели судебных решений, которым ответа приходилось ждать больше месяца. Сотрудники органов правосудия не могли отправить письма из-за нехватки денег на почтовые марки.

Артем Здунов предупредил, что процесс разбирательства с задолженностью коснется и судейского корпуса.

«Иногда получается: человек вроде бы наказан, а средства не возвращены. А эти деньги вынуты из народного хозяйства, это деньги налогоплательщиков. Такие дела наверняка будут: не бывает такого, что десятки миллиардов куда-то ушли, а никто не виноват», — высказался врио главы Мордовии.

Ранее ФАН сообщил о миллионных долгах Мордовии перед дорожниками. За это руководитель региона отчитал местных чиновников.